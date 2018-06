Hamburg (dpa/lno) - In Hamburg ist am Freitag erneut ein Leichenteil entdeckt worden. Polizeitaucher bargen es im Goldbekkanal im Stadtteil Winterhude, wie eine Sprecherin mitteilte. Es handele sich mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut um ein Körperteil einer Anfang August als vermisst gemeldeten 48-Jährigen. Die Frau soll zuletzt im Stadtteil St. Georg in der Nähe des Hauptbahnhofs als Prostituierte gearbeitet haben. "Insgesamt wurden nun bereits ein Torso und sieben Körperteile gefunden", erklärte die Sprecherin.

Es gebe Hinweise, dass ein weißes Fahrzeug in dem Fall eine Rolle spielen könnte, sagte die Polizeisprecherin. Weitere Einzelheiten dazu wollte sie am Freitag nicht nennen.

Ein bisher unbekannter Täter soll die 48-Jährige nach Erkenntnissen der Ermittler zerstückelt und die Leichenteile an verschiedenen Stellen in Hamburg abgelegt haben.

