Hamburg/Stuttgart (dpa/lno) - Der Polarforscher und Buchautor Arved Fuchs erhält in diesem Jahr den Umweltpreis der Stiftung NatureLife in Stuttgart. Mit der Auszeichnung werde ein außergewöhnliches Lebenswerk im Schnittfeld von Wissenschaft, Abenteuer und Publizistik gewürdigt, heißt es in einer Mitteilung der Stiftung vom Freitag. "Arved Fuchs hat über ein Vierteljahrhundert hinweg engagiert immer wieder im Umfeld seiner zahlreichen Expeditionen, Fernsehdokumentationen und Buchveröffentlichungen sowie Vorträgen auf den Klimawandel und die damit verbundenen Gefahren für Mensch und Natur aufmerksam gemacht", sagte der Präsident der Stiftung, Claus-Peter Hutter.

NatureLife fördert verschiedene regionale Projekte in der Region Stuttgart, aber auch im Ausland. Der Preis wird vermutlich im November verliehen. Frühere Preisträger waren unter anderem der Schauspieler Hannes Jaenicke, der Extrembergsteiger Reinhold Messner, der frühere südafrikanische Innenminister und Gründer der Inkatha Freedom Party, Prinz Mangosuthu Buthelezi, die US-amerikanische Schauspielerin Stefanie Powers und im vergangenen Jahr der Astronaut und Physiker Prof. Ernst Messerschmid sowie der Geschäftsführer der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt am Main, Christof Schenck.

Homepage NatureLife