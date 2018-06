Hamburg (dpa/lno) - Markus Gisdol war auch am Tag nach der Pokalblamage des Hamburger SV verstimmt. In einer Videositzung führte der Coach seinen Profis noch einmal die Fehler und Versäumnisse bei der 1:3-Pleite beim Drittligisten VfL Osnabrück vor und deutete hinterher Konsequenzen an. Offene Personalien wie etwa bei Akteuren, die zum Verkauf stehen, gelte es "schnellstens zu klären", meinte er, ohne konkret zu werden. "Und wenn ein Spieler in dieser Woche nicht zu 100 Prozent bei der Sache ist, dann spielt er auch nicht", betonte Gisdol. Wie sauer der 47-Jährige immer noch war, deutete Sportchef Jens Todt an: "Der Trainer hat sehr, sehr klare Worte gefunden."

