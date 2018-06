Hamburg (dpa/lno) - Eine 22 Jahre alte Frau ist im Streit von ihrem acht Jahre älteren Freund in einer Wohnung in Hamburg-Rotherbaum gewürgt worden. Sie habe am Sonntag Hämatome am Körper und deutliche Würgemale erlitten, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann hatte den Angaben zufolge mit seiner Freundin bei seiner Schwester übernachtet, nach einer Feier in deren Wohnung. Der Verdächtige soll von seiner Freundin abgelassen haben, als sie anfing zu schreien. Die Schwester trennte die Streitenden. Die 22-Jährige wandte sich mit ihren Eltern an die Polizei. Der 30-Jährige wurde bereits mit einem Haftbefehl wegen Betruges gesucht.