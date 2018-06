Hamburg (dpa/lno) - Nach dem ersten Rückschlag im DFB-Pokal hat der Vorstandsvorsitzende Heribert Bruchhagen die Spieler des Hamburger SV in die Pflicht genommen. "Wir wollten natürlich mit einem Sieg gegen Osnabrück starten. Das hat leider nicht geklappt. Wir haben eine enttäuschende Leistung geboten. Ich erwarte, dass unsere Mannschaft zum Bundesliga-Auftakt gegen den FC Augsburg hochkonzentriert auftritt", sagte der 68 Jahre alte Fußball-Funktionär vor der Partie am Samstag in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Die finanziell klammen Hanseaten hatten zwei Pokal-Runden geplant: "Das wären 477 500 Euro an garantierten Einnahmen gewesen. Nun sind es nur 159 000 Euro. In der Meisterschaft haben wir in der Hinrunde die Bayern zu Hause, RB Leipzig zu Hause, Borussia Dortmund zu Hause. Da muss man kein großer Prophet sein, wenn man die Hinrunde als sehr schwer und die Rückrunde als punkteträchtiger ansieht", rechnete Bruchhagen vor. Heimsiege gegen die starken Clubs sind demnach unwahrscheinlich, einige schlagbare Konkurrenten kommen erst in der zweiten Halbserie in den Volkspark. In der abgelaufenen Spielzeit hatte der HSV nach zehn Spielen nur zwei Punkte eingefahren und rettete sich erst am letzten Spieltag auf Platz 14.

