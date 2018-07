Hamburg (dpa/lno) - Das Tankschiff "Alina" ist am Mittwochnachmittag in Hamburg aus zunächst ungeklärten Gründen am Ufer der Elbe auf Grund gelaufen. Das Schiff war ohne Ladung unterwegs und strandete auf einer Buhne in Höhe des Zollenspieker Hauptdeiches, nahe einem Naturschutzgebiet, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der Tanker ist 85 Meter lang und 10 Meter breit. Da keine Betriebsstoffe ausgetreten sind, niemand verletzt wurde und keine Gefahr für die Schifffahrt bestand, rückte die Feuerwehr wieder ab. Ein Schlepper der eigenen Reederei soll die "Alina" mit dem nächsten Hochwasser wieder freischleppen.