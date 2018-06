Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli muss am Freitag im Auswärtsspiel bei Darmstadt 98 wahrscheinlich auf Lasse Sobiech verzichten. Der Innenverteidiger erlitt am Montag im DFB-Pokalspiel beim SC Paderborn (1:2) eine Kopfverletzung und legte daher zuletzt eine Trainingspause ein. "Bei schwerwiegenden Kopfverletzungen möchte ich von allen Seiten hören, dass null Risiko besteht", sagte Trainer Olaf Janßen am Donnerstag in Hamburg. "Die Gesundheit des Spielers ist das wichtigste Gut. Wir warten ab, was die Ärzte sagen und wie Lasse sich fühlt."

Der FC St. Pauli und Darmstadt 98 haben nach zwei Spieltagen jeweils vier Punkte auf dem Konto. Beide sind aber auch in der 1. Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Darmstadt scheiterte am Samstag am Liga-Rivalen Jahn Regensburg. "Für beide Mannschaften wird es ein Spiel, aus dem der Sieger gestärkt hervorgehen kann", sagte Janßen.

Der Ex-Profi schreibt dem Gegner eine große individuelle Qualität zu, allerdings müssen die 98er nach dem Abstieg aus der 1. Liga einen großen Umbruch verkraften. "Darmstadt hat 19 Neuzugänge. Da kann sich jeder vorstellen, dass die Mannschaft noch nicht so eingespielt sein kann. Das wird aber von Woche zu Woche besser. Die Spieler lernen sich immer besser kennen", sagte Janßen zu der Partie im Stadion am Böllenfalltor, das mit rund 17 500 Zuschauern ausverkauft ist.

