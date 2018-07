Hamburg (dpa/lno) - Ein 29-Jähriger ist in Hamburg verhaftet worden, weil er ein 16-jähriges Mädchen knapp einen Monat lang zur Prostitution gezwungen haben soll. Einsatzkräfte durchsuchten am Donnerstag eine Wohnung des Mannes auf St. Pauli und vollstreckten einen zuvor erlassenen Haftbefehl, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag sagte. Dem Tatverdächtigen werde vorgeworfen die Jugendliche unter Drogen gesetzt, zur Prostitution gezwungen und die Einnahmen für sich behalten zu haben.

Den entscheidenden Hinweis habe der Vater des Mädchens gegeben. Er meldete seine Tochter am 15. Juli als vermisst, und hatte den Verdacht, dass sie sich prostituierte, wie der Sprecher weiter erklärte. In den zwei Wohnungen des Tatverdächtigen seien die Ermittler auf "umfangreiches Beweismaterial" und Betäubungsmittel gestoßen. Das Mädchen sei zurück bei ihrem Vater. Der Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft.

