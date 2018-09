Hamburg (dpa) - Startschuss für das "MS Dockville Festival": Von Freitag an locken zum elften Mal über 100 Bands und Künstler auf die Flussinsel in Hamburg-Wilhelmsburg. Die Veranstalter rechnen mit rund 20 000 Besuchern pro Tag, die sich auf Konzerte von Topacts wie AnnenMayKantereit, Flume oder Mighty Oaks freuen können. Etwa 8000 Gäste können in diesem Jahr auf dem Festivalgelände ihre Zelte aufschlagen. Angesichts der hohen Regenwahrscheinlichkeit verwiesen die Veranstalter auf ihrer Facebookseite auf das richtige Reisegepäck: "Regenjacke oder Regencape". Kurz vor Beginn des Festivals war das Kontingent an Drei-Tagestickets laut Angaben der Veranstalter komplett ausverkauft. Lediglich für den Sonntag seien noch Restkarten verfügbar gewesen.

