Hamburg (dpa) - Ein mit mehreren Haftbefehlen gesuchter 25-Jähriger hat sich in Hamburg-Rahlstedt in schwindelerregender Höhe eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Beamten hatten den Mann am Mittwoch in seiner Wohnung aufgesucht, als dieser die Eingangstür verriegelte und über den Balkon die Flucht ergriff, wie die Polizei mitteilte. Um sich seiner Verhaftung zu entziehen, setze er seine Flucht über das Dach auf einen Balkon im dritten Stock fort. Schließlich gelang es den Einsatzkräften mit Hilfe der Feuerwehr, die Wohnungstür aufzubrechen. Die Beamten stürmten die Wohnung mit einem Polizeihund und konnten den Flüchtigen so verhaften. Beim Zugriff wurde er leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden.