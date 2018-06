Hamburg (dpa/lno) - Albin Ekdal steht im Kader der schwedischen Nationalmannschaft für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele. Wie der nationale Fußballverband der Skandinavier am Donnerstag mitteilte, berief Nationaltrainer Jan Olof Andersson den Mittelfeldmann des Hamburger SV für die Auswärtsspiele gegen Bulgarien am 31. August und Weißrussland am 3. September.

HSV-Profi Ekdal bestritt bislang 30 Spiele für das Drei-Kronen-Team, blieb aber noch ohne Torerfolg. Die Schweden führen nach bislang sechs Spieltagen die Gruppe A mit 13 Zählern vor den punktgleichen Franzosen und den Niederlanden (10) an.

Instagram-Mitteilung des schwedischen Verbands