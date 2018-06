Hamburg (dpa/lno) - Er soll mehrfach im eigenen Haus gezündelt haben: Gegen einen 30-Jährigen ist in Hamburg wegen Brandstiftung Haftbefehl erlassen worden. Der Mann soll in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Rothenburgsort an drei Tagen Anfang August Brände in Kellerräumen und am 22. August in einem Dachbodenverschlag im selben Haus gelegt haben. Der mutmaßliche Brandstifter sitze jetzt in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Eine Mitbewohnerin des Hauses hatte ihren Nachbarn am 22. August beobachtet und festgestellt, dass Hausrat auf dem Dachboden brannte. Die Polizei nahm den Mann in seiner Wohnung fest. Er soll alkoholisiert gewesen sein und auch Drogen genommen haben. Ob der Tatverdächtige für weitere Brandstiftungen in Betracht komme, werde derzeit geprüft, hieß es.

Polizeimitteilung