Hamburg (dpa/lno) - Nach den Krawallen am Rande des G20-Gipfels in Hamburg kommen nun erstmals zwei der festgenommenen Demonstranten vor Gericht. Das Amtsgericht Hamburg verhandele am Montag gegen einen 21-Jährigen aus den Niederlanden und am Dienstag gegen einen 24-jährigen Angeklagten aus Polen, teilte ein Gerichtssprecher am Donnerstag mit.

Dem Niederländer werde vorgeworfen, am 6. Juli nach Beendigung der Demonstration "Welcome to Hell" zwei Flaschen auf Polizisten geworfen zu haben. Außerdem soll er sich gegen seine Festnahme gewehrt haben. Der Mann aus Polen wird beschuldigt, am 8. Juli auf dem Weg zur Demonstration "G20 not welcome: Grenzenlose Solidarität statt G20" gegen das Bewaffnungsverbot verstoßen zu haben. Er soll in seinem Rucksack sechs Feuerwerkskörper, ein nicht zugelassenes Reizstoffsprühgerät, eine Taucherbrille und zwei als Zwillengeschosse geeignete Glasmurmeln gehabt haben. Der 24-Jährige sitzt seit dem 9. Juli in Untersuchungshaft, der 21-jährige Niederländer bereits seit dem dem 7. Juli.

Der Gipfel der wichtigsten Industrie und Schwellenländer am 7. und 8. Juli war von schweren Ausschreitungen mit Hunderten Verletzten überschattet worden. 51 Haftbefehle wurden erlassen. Derzeit befänden sich noch 32 Beschuldigte in Untersuchungshaft, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.