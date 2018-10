Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs Grüne starten heute mit einem Besuch ihres Bundesvorsitzenden Cem Özdemir in die heiße Phase des Bundestagswahlkampfs. Exakt einen Monat vor der Bundestagswahl will der Grünen-Spitzenkandidat unter dem Motto "Auf ein Bier mit Özdemir" in der "entspannten Atmosphäre des Sommersalons auf dem Spielbudenplatz in St.Pauli" mit Hamburgs Bürgern ins Gespräch kommen.

Ebenfalls dabei sind nach Parteiangaben die Hamburger Grünen-Bundestagskandidaten Anja Hajduk und Manuel Sarrazin. Umfragen sehen die Grünen derzeit bei 7 bis 8 Prozent. Bei der Bundestagswahl 2013 hatten sie bundesweit 8,4 Prozent erreicht, in Hamburg 12,7 Prozent.

Özdemir ist der erste Spitzenkandidat, der in der heißen Wahlkampfphase nach Hamburg kommt. Nach ihm folgen am 31. August SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz und am 1. September die Linken-Frontleute Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch sowie FDP-Bundeschef Christian Lindner. Die CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich für den 20. September angekündigt, AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland will die Hansestadt am 21. September besuchen.