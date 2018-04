Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV will auf fremden Plätzen neue Qualitäten zeigen. "Wir haben uns vor der Saison vorgenommen, uns nicht nur taktisch weiterzuentwickeln, sondern auch auswärts stabiler aufzutreten. Ich bin gespannt, wie wir das morgen das erste Mal machen", sagte HSV-Trainer Markus Gisdol bei der Pressekonferenz vor dem Spiel heute beim 1. FC Köln. Mit einem Punktgewinn in der Domstadt könnten die Hanseaten erstmals seit August 2009 zumindest für einen Tag die Tabellenführung übernehmen.

Einen Rekord der besonderen Art könnte Dennis Diekmeier feiern. Bleibt der Außenverteidiger auch in der Partie in Köln ohne Treffer, wäre er mit 183 Partien ohne Tor Rekordhalter in der Bundesliga-Geschichte. Markus Gisdol betonte jedoch, den 27-Jährigen an seinen Defensivqualitäten und nicht an seiner Torgefährlichkeit zu messen.

Mitteilung Hamburger SV