Kiel/Hamburg (dpa/lno) - Zu einem Austausch von Gefangenen zwischen Schleswig-Holstein und Hamburg kommt es vorerst nicht. Das bestätigte am Montag das Justizministerium in Kiel. Darüber hatte zunächst die "Bild"-Zeitung berichtet. Vorgesehen war, dass Hamburg künftig seine jugendlichen Straftäter in Neumünster unterbringt und Schleswig-Holstein seine weiblichen Gefangenen in Hamburg. "Wir sind weiterhin in Gesprächen, es gibt bei Details aber Schwierigkeiten", erklärte das Ministerium in Kiel. "Wir wollen den Gesprächsfaden jedoch nicht abreißen lassen."