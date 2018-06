Lübeck (dpa/lno) - Autofahrer zwischen Hamburg und Puttgarden müssen sich auf eine weitere Baustelle auf der A 1 einstellen. Vom 14. September an wird zwischen dem Rastplatz Hasselburger Mühle und der Anschlussstelle Neustadt-Mitte die Fahrbahn in Richtung Hamburg erneuert, teilte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr mit. Während der Bauarbeiten wird der Verkehr einspurig über die Richtungsfahrbahn Nord geführt. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis zum 24. November dauern. Nach Angaben des Landesbetriebs investiert das Land in die Fahrbahnerneuerung rund 4,1 Millionen Euro.

Für die Einrichtung der Baustelle wir die Autobahn in Richtung Puttgarden vom 11. September an jeweils zwischen 20.00 Uhr und 06.00 Uhr voll gesperrt, der Verkehr wird über die U 93 umgeleitet. Die Anschlussstelle Neustadt-Pelzerhaken wird während der gesamten Bauzeit gesperrt, Autofahrer mit Ziel Pelzerhaken müssen die Autobahn bereis an der Anschlussstelle Lensahn verlassen.

Im weiteren Verlauf der A 1 Richtung Hamburg behindern Baustellen zwischen den Anschlussstellen Ratekau und Lübeck-Zentrum sowie zwischen den Anschlussstellen Stapelfeld und Barsbüttel den Verkehr.