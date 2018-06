Hamburg/Ammersbek (dpa/lno) - Ein Autofahrer hat am Mittwoch in Ammersbek im Kreis Stormarn Polizeibeamte mit einem Messer bedroht. Als einer der Beamten daraufhin einen Warnschuss in die Luft abgab, flüchtete der Mann über mehrere Grundstücke in unbekannte Richtung. Der Autofahrer war zuvor mit hoher Geschwindigkeit vor einer Polizeikontrolle in Hamburg-Langenhorn geflohen und hatte dabei einen Zaun beschädigt, teilte die Polizei mit. Als der Fahrer ausstieg und zu Fuß flüchten wollte, versuchten die Beamten ihn festzuhalten. Daraufhin habe er ein Messer gezogen und die Beamten bedroht, sagte ein Polizeisprecher. Eine Fahndung, bei der auch Suchhunde und ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurden, blieb erfolglos.

Pressemitteilung der Polizei