Hamburg (dpa/lno) - Schnupfen, Grippe und Bronchitis haben in Hamburg gut ein Drittel aller Krankschreibungen verursacht. Das ergab eine Untersuchung der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) für das erste Halbjahr 2017, die am Donnerstag veröffentlich wurde. Auf Platz zwei folgten demnach Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems wie etwa Rückenschmerzen. Die Analyse basiere auf den Daten der rund 30 000 KKH-Versicherten in Hamburg.