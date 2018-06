Hamburg (dpa/lno) – Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat am Freitagabend das Testspiel gegen den FC Groningen souverän gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Olaf Janßen bezwang den niederländischen Erstligisten in Rothenburg mit 3:0 (0:0). Die Tore der Hamburger erzielten Richard Neudecker (59.) und zweimal Waldemar Sobota (67., 86.). Der FC St. Pauli erspielte sich bereits in der ersten Halbzeit viele Chancen, ließ diese allerdings noch ungenutzt. Neudecker sorgte per Freistoß für die Führung. Sobota erhöhte daraufhin per Elfmeter und später mit einem hohen Ball von der Mittellinie aus auf 3:0. Die verletzten Christopher Buchtmann (Schambeinreizung), Lasse Sobiech (Kopfverletzung) und Torwart Robin Himmelmann (Fußprellung) wurden nicht eingesetzt. "Ich freue mich, dass die Mannschaft nach dieser harten Trainingswoche so viel Spielfreude gezeigt hat", sagte ein zufriedener Janßen.

