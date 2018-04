Hamburg (dpa/lno) - Die Box-Weltmeisterschaften der Amateure in Hamburg gehen am Samstag zu Ende. In den abschließenden Finals ist allerdings kein deutscher Boxer vertreten. Europameister Abass Baraou hat es am Freitagabend nicht geschafft, sich mit einem Sieg über den Kubaner Roniel Iglesias für den Endkampf im Weltergewicht zu qualifizieren. Der 22 Jahre alte Oberhausener gewann immerhin die Bronzemedaille. In den Finals ist Box-Nation Kuba mit sieben Faustkämpfern vertreten. Es folgt Usbekistan mit vier Boxern. Gast der Abschlussveranstaltung ist Bürgermeister Olaf Scholz.

