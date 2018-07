Hamburg (dpa/lno) - Ein 69-Jähriger ist bei einem Wohnungsbrand in Hamburg-Hamm verletzt worden. In seiner Wohnung im dritten Stock fing am späten Samstagabend Unrat Feuer, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte brachten den Mann mit Verbrennungen und einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Vier weitere Menschen aus den beiden darüberliegenden Stockwerken konnten unverletzt gerettet werden. Die genaue Brandursache war zunächst unklar.