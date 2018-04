Hamburg (dpa/lno) - In Hamburg verspricht die Bundestagswahl spannend zu werden: Drei Wochen vor dem Urnengang sieht eine Meinungsumfrage Union und SPD in der Hansestadt gleichauf. Bei der repräsentativen Befragung im Auftrag von Radio Hamburg gaben jeweils 30 Prozent der Menschen in der Hansestadt an, der CDU beziehungsweise der SPD ihre Stimme geben zu wollen.

Damit unterscheidet sich das Bild in der von SPD-Bürgermeister Olaf Scholz geführten Stadt deutlich vom bundesweiten Ergebnis der Umfrage des Hamburger Marktforschungsunternehmens Trend Research. Bundesweit liege die Union mit 38 Prozent vorn, für die SPD würden sich 23 Prozent entscheiden, hieß es. Für die AfD wurden 10 Prozent ermittelt, für FDP und Linke jeweils neun und für die Grünen sechs Prozent.

Für die Umfrage wurden vom 24. bis 28. August wahlberechtigte Bürger aus dem gesamten Bundesgebiet über ein Online-Modul befragt. Basis für die bundesweiten Ergebnisse seien 1049 gültige Votes, hieß es. Basis für die Hamburger Ergebnisse sind demnach 590 Stimmen von Hamburgern.