Hamburg (dpa/lno) - Ein misstrauischer 92-Jähriger hat in Hamburg-Niendorf zur Festnahme von zwei mutmaßlichen Enkeltrickbetrügern geführt. Ersten Ermittlungen zufolge meldete sich am Mittwoch ein Anrufer bei dem Senior und gab an, dessen Schwiegersohn zu sein, der nach einem Verkehrsunfall einen hohen fünfstelligen Bargeldbetrag benötigt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 92-Jährige vermutete sofort einen Trickbetrug, gab aber vor, die Summe besorgen zu wollen.

Eine Nachbarin alarmierte die Polizei, während der Rentner weitere Telefonate einer angeblichen Werkstatt-Chefin entgegennahm, die das Erscheinen ihrer Tochter zur Abholung des Bargeldes ankündigte. Wenig später konnten die Beamten eine 16-Jährige vor der Haustür und einen 20-Jährigen an einer nahegelegenen Bushaltestelle vorläufig festnehmen und zahlreiche Beweismittel sicherstellen.

Gegen die Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs eingeleitet. Sie wurden mangels Haftgründen aber wieder entlassen.

Pressemitteilung der Polizei