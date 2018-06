Hamburg (dpa/lno) - Ein junger Mann ist in Hamburg-Altona von einem Taxi erfasst und tödlich verletzt worden. Der 25-Jährige überquerte am frühen Donnerstagmorgen bei roter Ampel die Holstenstraße und übersah das heranfahrende Auto, wie ein Polizeisprecher sagte. Zunächst hatte die Polizei angegeben, an der Unfallstelle sei keine Fußgängerampel.

Als der 25-Jährige von links auf die Fahrbahn lief, habe der 54 Jahre alte Taxifahrer nicht mehr ausweichen oder bremsen können. Der Wagen erfasste den jungen Mann. Der 25-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Der Taxifahrer erlitt einen Schock.