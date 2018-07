Hamburg (dpa/lno) - Bei einem Einsatz im Hamburger Stadtteil St. Georg hat eine Polizistin auf einen Mann geschossen, der mit einem Messer in der Hand auf sie zugestürmt war. Der 24-Jährige wurde im Bauchbereich getroffen und lebensgefährlich verletzt, ist nach einer Notoperation aber außer Lebensgefahr, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Die Beamten waren am Samstagabend gegen 20.00 Uhr wegen einer Schlägerei zu einer Jugendwohnung gerufen worden. Während der Klärung der Situation stürmte der polizeibekannte 24-Jährige dann mit einem Messer bewaffnet auf die Beamten los. Die 31 Jahre alte Polizistin griff zu ihrer Waffe und gab einen Schuss ab. Der verletzte Mann war zunächst ansprechbar und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Eine 17-Jährige und ein 22-Jähriger wurden während des Einsatzes durch Pfefferspray verletzt und kamen ebenso zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Gegen den 24 Jahre alten Angreifer wird nun wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Die Polizei nahm zudem interne Ermittlungen wegen des Schusswaffengebrauchs auf. Hintergrund der Auseinandersetzung waren Polizeiangaben zufolge vermutlich Beziehungsstreitigkeiten der Beteiligten.

