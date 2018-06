Hamburg (dpa) - Beim Hamburger SV reißt die Serie der Hiobsbotschaften nicht ab. Der Fußball-Bundesligist muss im Spiel bei Aufsteiger Hannover 96 am Freitagabend auf Linksverteidiger Rick van Drongelen verzichten. Der 18 Jahre alte Niederländer hat sich in der Partie gegen RB Leipzig (0:2) am vergangenen Freitag ein Knochenödem im Becken zugezogen, teilte der Verein am Montagabend mit. Wie lange er ausfällt, ist ungewiss.

Trainer Markus Gisdol plagen große Personalsorgen. Van Drongelen ist der fünfte verletzte Profi nach dem dritten Spieltag in dieser Bundesliga-Saison. Die Hamburger müssen bereits auf Nicolai Müller (Kreuzbandriss), Filip Kostic (Muskelfaserriss), Bjarne Thoelke (Innenbandriss) und Aaron Hunt (Muskelfaserriss) verzichten. Die Mannschaft hat derzeit nur 15 gesunde Feldspieler.

Mitteilung HSV