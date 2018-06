Hamburg (dpa/lno) - Der deutsche Futsal-Rekordmeister Hamburg Panthers trägt künftig die Raute auf dem Trikot. Wie der Hamburger SV am Dienstag mitteilte, tritt der vierfache Titelträger der Fußball-Hallenvariante in der am Samstag beginnenden Saison als HSV-Panthers unter dem Dach des Stammvereins an.

"Mit der aktuell besten Futsal-Mannschaft Deutschlands wollen wir zum Ausbau dieser Trendsportart beitragen und Hamburg als Futsal-Hochburg weiter etablieren", sagte Vereinspräsident Jens Meier.

In Michael Meyer, Danijel Suntic, Stefan Winkel und Nico Zankl standen vier Panthers-Spieler im Aufgebot der deutschen Futsal-Nationalmannschaft, die am Montag das Vier-Nationen-Turnier in Neu-Ulm nach einem 3:2 über die Türkei und dem 5:10 gegen Belgien auf dem zweiten Platz beendet hatte.