Hamburg (dpa) - Ein Rollstuhlfahrer ist am Mittwoch in der Elbe in Hamburg ums Leben gekommen. Taucher hätten den Mann tot aus dem Fluss geborgen, teilte die Feuerwehr mit. Warum der Mann ins Wasser geriet, war zunächst unklar. "Der Sachverhalt wird untersucht. Ein Suizid ist ausdrücklich nicht ausgeschlossen", sagte ein Polizeisprecher. In einer Mitteilung der Feuerwehr hieß es, dass die Einsatzkräfte alarmiert worden seien, weil am Elbanleger Blankenese "ein Rollstuhlfahrer aufgrund des starken Windes in die Elbe geweht worden sein" soll. Das Sturmtief "Sebastian" war am Mittwoch über Norddeutschland gefegt.

