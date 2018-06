Hamburg (dpa/lno) - Der Billigflieger Ryanair wird mit dem Sommerflugplan 2018 fünf neue Strecken ab Hamburg bedienen und auf weiteren Verbindungen an den Abflugzeiten und Frequenzen arbeiten. Das teilte Ryanair-Chef Michael O'Leary am Donnerstag in der Hansestadt mit. Neu im Programm seien ab Sommer 2018 Edinburgh (4x wöchentlich), Marrakesch, Oslo Torp und Sevilla (jeweils 2x wöchentlich) sowie Venedig-Treviso (3x wöchentlich). Nach Dublin werde die irische Airline künftig täglich fliegen, nach Malaga vier Mal pro Woche.

"Hamburg ist für uns einer der spannenderen Standorte", sagte O'Leary. Mit dem Erfolg der im November 2016 eröffneten Basis - einer von zehn in Deutschland - sei er sehr zufrieden. Mit den neuen Strecken werde Ryanair im kommenden Jahr 24 Verbindungen ab Hamburg anbieten und erwarte rund 1,7 Millionen Passagiere. Das entspreche einem Marktanteil von rund neun Prozent und schaffe indirekt rund 1300 Arbeitsplätze. Er sehe aufgrund verbesserter Angebote und des Wettbewerbs in Hamburg noch gute Wachstumschancen, erklärte der Ryanair-Chef. Die Fluglinie ist erst seit 2014 in Hamburg präsent und hatte zuvor die Region mit dem Lübecker Flughafen bedient.