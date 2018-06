Hamburg (dpa/lno) - Durch ein Feuer ist eine Wohnung auf der Hamburger Reeperbahn am Donnerstagabend zerstört und unbewohnbar geworden. Das Feuer war aus zunächst ungeklärter Ursache im dritten Stock eines fünfgeschossigen Hauses ausgebrochen, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Drei Bewohner mussten von den Einsatzkräften aus dem Bereich über der Brandwohnung in Sicherheit gebracht werden. Die betroffenen Anwohner wurden vor Ort wegen des Rauchgases behandelt, einer von ihnen wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Da nicht auszuschließen war, dass das Feuer sich auch auf die angrenzenden Wohnungen ausgebreitet hatte, mussten Wohnungstüren gewaltsam geöffnet werden um die Räume zu kontrollieren und zu belüften. Insgesamt waren 34 Einsatzkräfte vor Ort. Zunächst hatte die Feuerwehr erklärt, es gebe keine Verletzten und 17 Anwohner seien in Sicherheit gebracht worden.

Mitteilung der Feuerwehr