Hamburg (dpa) - Stürmer Bobby Wood fehlt dem Hamburger SV am Abend (20.30 Uhr/Eurosport) im Nordduell beim unbesiegten Aufsteiger Hannover 96. Wie Hamburger Medien am Freitag berichteten, steht der US-Amerikaner wegen einer Kniereizung nicht im Kader des Fußball-Bundesligisten. Der 24-Jährige hatte schon zum Ende der vergangenen Saison wegen der Verletzung auf die Zähne beißen müssen. Nach der Länderspielreise in der vergangenen Woche setzte Trainer Markus Gisdol Wood beim 0:2 gegen RB Leipzig ein. Beim Abschlusstraining fehlte er.

Wegen der prekären Verletztensituation verpflichteten die Norddeutschen in dieser Woche den zuletzt vereinslosen Sejad Salihovic nach. Stammkräfte wie Nicolai Müller, Filip Kostic und Aaron Hunt fallen länger aus.

