Hamburg (dpa/lno) - Eine Fußgängerin ist am Freitagmorgen in Hamburg-Eppendorf von einem Lastwagen angefahren und schwer verletzt worden. Die Frau habe eine Straße bei Grün überqueren wollen, als sie der Lastwagen anfuhr, teilte die Polizei mit. Der Fahrer des Lastwagens habe in einem Kreuzungsbereich wenden wollen und dabei die 53-Jährige übersehen. Der Unfallbereich war zeitweise gesperrt.