Hamburg (dpa/lno) - Mit Musik von Merkel und Schulz will der Hamburger Michel am Tag der Bundestagswahl einen Gottesdienst feiern. In dem Gottesdienst werde am Sonntag um 18.00 Uhr Chorgesang mit Stücken der Komponisten Gustav Adolf Merkel (1827-1885) und Johann Abraham Peter Schulz (1747-1800) erklingen, teilte eine Sprecherin der Gemeinde am Montag mit. Sie fügte hinzu: "Was den Bekanntheitsgrad angeht, liegt musikalisch Schulz vor Merkel." Schulz schrieb die Melodie zu Matthias Claudius‘ Abendlied ("Der Mond ist aufgegangen") und "Ihr Kinderlein, kommet". Von Merkel sind neben vielen Orgelwerken Motetten - mehrstimmige Chorgesänge - überliefert. Pastor Hartmut Dinse werde in seiner Predigt auf die Bundestagswahl eingehen.

St. Michaelis