Hamburg (dpa/lno) - Mit freiem Eintritt am Sonntag ins Polizeimuseum in Hamburg-Alsterdorf wollen sich die Beamten für die Solidarität der Bürger nach dem Einsatz zum G20-Gipfel bedanken. In dem 2014 eröffneten Museum werden spektakuläre Kriminalfälle vorgestellt. Polizeipräsident Ralf Martin Meyer wird einige Führungen leiten, wie ein Pressesprecher am Mittwoch mitteilte. Rund 21 000 Polizisten hatten Anfang Juli in der Hansestadt das Treffen der großen Wirtschaftsmächte in den Messehallen geschützt. Am Rande des G20-Gipfels kam es zu Ausschreitungen und Brandstiftungen.

