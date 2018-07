Hamburg (dpa/lno) - Nach dem Wechsel von Hamburgs AfD-Fraktions- und Parteichef Bernd Baumann in den Bundestag hat die Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft ihr Personaltableau neu sortiert. Danach steht dem amtierenden Fraktionschef Jörn Kruse künftig der bisherige Parlamentarische Geschäftsführer Alexander Wolf als Co-Vorsitzender zur Seite, wie die Fraktion am Dienstag mitteilte. Für Baummann rückt der frühere Bürgerschaftsabgeordnete der Schill-Partei, Peter Lorkowski aus Hamburg-Harburg, ins Parlament nach.

Für die überraschend in den Bundestag gewählte Linken-Chefin und Bürgerschaftsabgeordnete Zaklin Nastic zieht nach Fraktionsangaben Carola Ensslen aus Eimsbüttel ins Rathaus ein. Ensslen war lange Zeit in der SPD, gab aber 2014 wegen "inhaltlicher Entfremdung" ihr Parteibuch zurück.

Nachrücker benötigt auch die FDP: Auf die Fraktionsvorsitzende Katja Suding folgt nach Fraktionsangaben Christel Nicolaysen, Beisitzerin im FDP-Bezirksverband Altona, sowie auf Wieland Schinnenburg das Bezirksvorstandsmitglied von Hamburg-Mitte, Ewald Aukes. Anders als die AfD werde die FPD ihren neuen Fraktionsvorsitz voraussichtlich erste Ende Oktober neu wählen, sagte ein Sprecher.