Kiel (dpa/lno) - Drei Tage nach dem 0:1 gegen den FC St. Pauli will Fußball-Zweitligist Holstein Kiel am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) im Aufsteigerduell beim MSV Duisburg zurück in die Erfolgsspur finden. "Ich erwarte einen MSV Duisburg mit hoher Präsenz und aggressivem Zweikampfverhalten auf dem Platz", sagte Holstein-Trainer Markus Anfang vor dem Gastspiel an seiner einstigen Wirkungsstätte. Negative Auswirkungen nach der Niederlage erwartet er nicht: "Das ist kein Beinbruch, so lange wir unsere Lehren daraus ziehen."

So ganz ungeschoren sind die "Störche" aus den beiden bisherigen Partien der englischen Woche allerdings nicht herausgekommen. Die Mittelfeldspieler Dominick Drexler und Steven Lewerenz sowie Innenverteidiger Dominik Schmidt haben gegen St. Pauli Blessuren erlitten und pausierten einen Trainingstag. Verteidiger Patrick Herrmann muss wegen einer Gelb-Rot-Sperre ohnehin zuschauen. So wird Anfang das Erfolgsteam, das auswärts immerhin schon zweimal gewonnen hat, in jedem Fall umbauen müssen.

