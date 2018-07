Hamburg (dpa/lno) - Philipp Ziereis sehnt sein Comeback im Team des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli herbei. "Ich brenne seit Wochen auf den Moment, mit dem Ball am Fuß wieder auf dem Rasen zu stehen. Das war die letzten Monate einfach nicht drin und das ist für einen Fußballer natürlich eine Qual", sagte der Abwehrspieler des Kiezclubs am Mittwoch. "Wenn es dann soweit ist, werde ich einfach Spaß daran haben, wieder Fußball spielen zu können", betonte der 24-Jährige.

Allerdings muss sich der Verteidiger, der im Mai am letzten Spieltag der vergangenen Saison einen Muskelsehnenriss im linken Oberschenkel erlitten hatte, noch gedulden. Seit Monaten arbeitet der gebürtige Oberpfälzer am Comeback. Nun glaubt er, dass er bald den nächsten Schritt machen kann. "Ich hoffe, dass ich in einer Woche wieder Teile des Trainings mit der Mannschaft machen kann. Danach müssen wir sehen, wie sich der Muskel entwickelt und ich mich fühle."

Fest steht, dass der Manndecker nach der langen Zwangspause einen großen Trainingsrückstand aufzuholen hat. Wann für ihn eine komplette Rückkehr in den Spielbetrieb möglich sein wird, lässt sich derzeit noch nicht genau absehen.

Mitteilung FC St. Pauli