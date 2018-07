Hamburg (dpa/lno) - Kofferraum voller Drogen: 3,5 Kilogramm Heroin haben Hamburger Zöllner hinter einer eingeschweißten Tarnwand im Auto eines 49-Jährigen sichergestellt. Beim Blick in den Kofferraum sei den Zöllnern die Trennwand aufgefallen, dahinter lagerte das Heroin in 500-Gramm-Blöcken und zwei Tüten, wie der Zoll am Freitag in der Hansestadt mitteilte. Der mutmaßliche Drogenkurier sei bei einer Kontrolle auf der A1 bereits am 12. September ins Netz gegangen.

Die Drogen haben laut Zoll einen Straßenverkaufswert von rund 100 000 Euro. Gegen den 49-Jährigen werde wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Er müsse "aufgrund der großen Menge an geschmuggeltem Rauschgift" mit einer empfindlichen Strafe rechnen.

Mitteilung des Zolls