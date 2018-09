Hamburg (dpa/lno) - Spezialeinsatzkräfte der Hamburger Polizei haben drei mutmaßliche Messerstecher festgenommen. Die 23, 25 und 32 Jahre alten Tatverdächtigen sollen am 2. Juli einen 28-Jährigen im Streit mit einem Messer schwer verletzt haben, wie die Polizei mitteilte. Die Männer hatten demnach Verbindungen in die Hamburger Rotlicht-Szene. Sie seien am Freitagmorgen in ihren Wohnungen in Barmbek, Bahrenfeld und Dulsberg verhaftet worden. Bei den Durchsuchungen der Räume fanden die Einsatzkräfte den Angaben zufolge Beweismaterial, darunter ein Messer, Munition, mehrere Handys und Drogen.

Mitteilung der Polizei