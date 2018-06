Hamburg/Berlin (dpa) - Polittalkerin Anne Will (51) bleibt der ARD als prägendes Gesicht des Sonntagabendprogramms erhalten. Der Vertrag mit der Will Media GmbH sei um drei Jahre bis Ende 2020 verlängert worden und umfasse 90 "Anne Will"-Folgen, teilte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Freitagabend mit. "Anne Will ist eine überaus kompetente Gastgeberin der meist gesehenen politischen Gesprächssendung im deutschen Fernsehen", kommentierte NDR-Intendant Lutz Marmor die Vertragsverlängerung.

Will hatte Anfang 2016 von Günther Jauch den Polittalk-Sendeplatz im Ersten am Sonntagabend nach dem "Tatort" übernommen. Bereits von 2007 bis 2011 hatte die Journalistin den Sonntagstalk moderiert. Die Live-Sendung wird aus einem Studio in Berlin-Adlershof übertragen.

