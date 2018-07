Berlin/Hamburg (dpa/lno) - Die Journalistin und Schriftstellerin Ronja von Rönne (25) wechselt von der "Welt" zur "Zeit". "Aus der normalen Welt verschwinde ich übrigens nicht (sorry): Ab Oktober findet ihr meine Texte in der ZEIT und bei Zeit Online. Und darauf freu ich mich", postete von Rönne bei Facebook. In der "Welt am Sonntag" erschien ein Abschiedsbrief von ihr an ihren bald ehemaligen Arbeitgeber. "Ja, man sollte gehen, wenn es am schönsten ist, und nicht erst, wenn man vor Wut das teure Familienporzellan auf den anderen schmeißt. Ja, Veränderung ist wichtig im Leben. Und ja, es ist besser, im Guten zu gehen als im Schlechten", heißt es darin.

Bekannt wurde von Rönne vor zwei Jahren mit einem provokanten Text zum Feminismus ("Warum mich der Feminismus anekelt"), was ihr über Wochen die Schlagzeilen im Feuilleton sicherte. Später distanzierte sie sich von dem Text. Noch im selben Jahr gewann sie beim Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt einen inoffiziellen Nebenpreis, 2016 erschien ihr erster Roman "Wir kommen". Dieses Jahr veröffentlichte sie eine Sammlung ihrer Kolumnen in dem Buch "Heute ist leider schlecht: Beschwerden ans Leben".

