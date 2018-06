Hamburg (dpa) - Die Stadt Hamburg ist bereit, das ATP-Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum weiter zu unterstützen. Allerdings nicht um jeden Preis. "Wir wollen mit allen Beteiligten vernünftig sprechen, damit das Turnier am Rothenbaum eine Zukunft hat. Allerdings sollte niemand glauben, dass sich die Stadt unter Druck setzen lässt", sagte Sportstaatsrat Christoph Holstein am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.

Der Deutsche Tennis-Bund hatte am Samstag entschieden, Vertragsverhandlungen mit Peter-Michael Reichel aufzunehmen. Die Lizenz mit Turnierdirektor Michael Stich und dessen Agentur HSE läuft 2018 aus. Die Standortfrage ließ der DTB offen und forderte eine stärkere Unterstützung der Stadt Hamburg, die sich bisher auf 100 000 Euro belief.

