Hamburg (dpa/lno) - Eine junge Frau ist am Donnerstagmorgen bei einer Werbeaktion am Bismarck-Denkmal im Alten Elbpark in Hamburg mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Sie verletzte sich schwer, Lebensgefahr bestehe aber nicht, teilte die Polizei mit. Die Frau Anfang Dreißig wollte der 34 Meter hohen Bismarck-Skulptur Beinkleider anlegen, wie es hieß. Die sogenannten Chaps seien Teil einer Werbeaktion gewesen. Beim Anbringen sei die Frau von der Leiter gefallen.