Hamburg (dpa/lno) - Führungswechsel in Hamburg: Trotz massiver Verluste bei SPD und CDU sind nun die Christdemokraten stärkste Kraft in der Hansestadt. Bei der Bundestagswahl am Sonntag kam die traditionell führende SPD nach Auszählung aller 1757 Wahlbezirke auf nur 23,5 Prozent. Das sind 8,9 Punkte weniger als bei der Wahl 2013. Auch CDU verlor, sackte um 4,9 Punkte auf 27,2 Prozent ab, schaffte es aber damit nach 2009 zum zweiten Mal in der Nachkriegsgeschichte, die SPD zu überrunden. Die Wahlbeteiligung lag bei 75,9 Prozent, bei der letzten Bundestagswahl waren mit 70,3 Prozent weniger Hanseaten zur Wahl gegangen.

Auch bei den Direktmandaten konnte die Sozialdemokraten nicht das von Parteichef und Bürgermeister Olaf Scholz vorgegebene Ziel erreichten, alle Wahlkreise zu gewinnen. Der Wahlkreis Hamburg Nord ging an die CDU.

Als Gewinner können sich die kleinen Parteien sehen, die alle teils deutlich zulegen konnten. Die Grünen konnten 1,2 Punkte hinzugewinnen und sind mit 13,9 Prozent drittstärkste Kraft in Hamburg, gefolgt von den Linken mit 12,2 Prozent (plus 3,4 Punkte). Am stärksten konnte die FDP zulegen (plus 6,0 Punkte) und liegt mit 10,8 Prozent knapp hinter den Linken. Danach folgt die AfD mit 7,8 Prozent, sie konnte um 3,6 Prozentpunkte zulegen. Die Wahlbeteiligung stieg im Vergleich zur Wahl vor vier Jahren deutlich um 5,6 Punkte auf 75,9 Prozent.

Fünf der sechs Direktmandate in Hamburg gehen an die SPD. Wie schon bei der Bundestagswahl 2013 gewannen die Sozialdemokraten die Wahlkreise Altona, Bergedorf-Harburg, Eimsbüttel, Mitte und Wandsbek. Damit ziehen wie vor vier Jahren Matthias Bartke, Metin Hakverdi, Niels Annen, Johannes Kahrs und Aydan Özoğuz als direkt gewählte SPD-Abgeordnete in den Deutschen Bundestag ein. Der Wahlkreis Nord bleibt dagegen in der Hand der CDU. Über Jahrzehnte vom CDU-Politiker Dirk Fischer gehalten, konnte nun auch sein Nachfolger Christoph Ploß punkten. Er setzte sich gegen die SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Dorothee Martin durch.

"Das ist ein katastrophales Ergebnis für die Sozialdemokratie", sagte Özoğuz. Die hohen Verluste in Hamburg erklärte die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung damit, dass die SPD zuvor auf einem hohen Niveau gewesen sei. "Da kann man dann auch leichter verlieren." Hamburgs Bürgermeister Scholz zeigte sich mit SPD-Bundeschef Martin Schulz einig, in Berlin nun den Gang in die Opposition anzutreten. "Es ist gut, dass wir gemeinsam diskutiert haben, dass wir aus diesem Wahlergebnis den Schluss ziehen, dass die SPD in die Opposition geht", sagte der SPD-Bundesvize in der ARD.

CDU-Spitzenkandidat Marcus Weinberg nannte den Führungswechsel in Hamburg eine wichtige Botschaft für die Union. "Wir sind auf Augenhöhe mit der SPD." Dennoch hatte er sich bei der Bundestagswahl ein besseres Ergebnis der Union erhofft. "Das ist schon eine kleine Enttäuschung", sagte er im NDR. CDU-Fraktionschef André Trepoll verbuchte das Ergebnis als einen klaren Erfolg "unserer politischen Arbeit in der Stadt". Daran werde die CDU anknüpfen. "Der Scholz-Bonus ist weg."

Hamburgs AfD-Spitzenkandidat Bernd Baumann bezeichnete seine Partei als die wirkliche Opposition. "Wenn das Parlament nicht in der Lage ist, eine richtige Opposition zu formieren, (...) dann braucht es eine neue Opposition, eine richtige Opposition. Und das ist jetzt die AfD", sagte er in der Hansestadt. Baumann wies zudem jegliche Vorwürfe des Rechtsextremismus in seiner Partei zurück. "Rechtsextreme haben wir bei uns nicht", sagte er.

Zur möglichen Jamaika-Koalition äußerte sich die Hamburger Spitzenkandidatin der Grünen Anja Hajduk im NDR: "Wir sind bereit (...) Gespräche zu führen, aber es kommt schon auf die Inhalte an." Der Auftrag liege nun bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Die FDP-Spitzenkandidatin Katja Suding zeigte sich ebenfalls gesprächsbereit. Sollte ein Jamaika-Bündnis aber "nicht gehen, aus welchen Gründen auch immer, dann gehen wir hocherhobenen Hauptes in die Opposition und kämpfen da für unsere Projekte", sagte die FDP-Bundesvize dem Fernsehsender Phoenix.

Hamburgs Linken-Spitzenkandidat Fabio De Masi zeigte sich sehr zufrieden mit dem Abschneiden seiner Partei in der Hansestadt. Die Linken lägen mit ihrem zweistelligen Ergebnis in Hamburg weit über jenem der Bundespartei, sagte De Masi. Das sei eine "Bestätigung unserer tollen Arbeit in dieser Stadt". Mit Blick auf die AfD sagte er: "Wir werden klar machen, dass die Abgeordneten die Hosen runterlassen müssen, weil sie eben nicht die Interessen von Beschäftigten, von Rentnern, von Arbeitslosen (...) vertreten". Das sei eine sportliche Herausforderung. "Aber die nehmen wir gerne an."

Landeswahlamt zur Bundestagswahl

Wahlbeteiligung