Hamburg (dpa/lno) - Die CDU liegt nach einer ersten Hochrechnung in Hamburg deutlich vor der SPD von Bürgermeister Olaf Scholz. Nach Berechnungen des Statistikamts Nord von 19.10 Uhr verliert die SPD im Vergleich zur Wahl von 2013 fast 9 Prozentpunkte und kommt auf 23,7 Prozent. Die CDU verliert ebenfalls (minus 4,9 Punkte), bleibt mit 27,2 Prozent aber deutlich vor der SPD. Drittstärkste Kraft sind danach mit 14,4 Prozent die Grünen (plus 1,7 Punkte), gefolgt von den Linken mit 11,7 (plus 2,9) und der FDP mit 11,0 Prozent (plus 6,2). Die AfD legt um 3,9 Punkte auf 8,1 Prozent zu.

