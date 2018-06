Hamburg (dpa/lno) - In Hamburg ist es am Sonntagabend zu einer spontanen Demonstration von AfD-Gegnern gegen deren Bundestagseinzug gekommen. Rund 400 Teilnehmer beteiligten sich nach Angaben der Polizei an dem friedlichen, etwa einstündigen Protestzug. Die Menschen liefen vom Hauptbahnhof über die Mönckebergstraße bis zum Gerhart-Hauptmann-Platz.