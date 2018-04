Hamburg (dpa/lno) - Die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg ist auf den niedrigsten Septemberwert seit fast 25 Jahren gesunken. Wie die Arbeitsagentur am Freitag mitteilte waren Ende September 67 861 Arbeitslose in der Hansestadt gemeldet - 2497 oder 3,5 Prozent weniger als im Vormonat. Gleichzeitig sei dies der niedrigste Monatswert im laufenden Jahr und der niedrigste in einem September seit 1993, als 63 394 Hamburger arbeitslos waren. Im Vergleich zum September des Vorjahres sank die Arbeitslosigkeit um 1618 oder 2,3 Prozent. Die Arbeitslosenquote liege nun bei 6,7 Prozent.