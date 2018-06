Hamburg (dpa/lno) - Vor dem Start des Wintersemesters haben noch immer knapp 1400 Studenten über das Studierendenwerk Hamburg nach einer Bleibe gesucht. Ungefähr 700 Plätze in Zimmern oder Appartements könne man selbst zum Semesterbeginn anbieten, teilte die Organisation auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Innerhalb der ersten Wochen nach Uni-Start würden die Bewerberzahlen jedoch zurückgehen, erklärte der Geschäftsführer des Studierendenwerkes, Jürgen Allemeyer. "Die Studierenden finden im Laufe der Zeit eine Wohnung, häufig aber zu teuer." Hamburg sei wohnungstechnisch die viertteuerste Stadt für Studenten in Deutschland. Durchschnittlich gäben die Studenten hier 373 Euro für Miete aus. Teurer seien nur München, Köln und Frankfurt am Main.

