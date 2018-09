Hamburg (dpa/lno) - Das Hamburger Judo Team steht vor dem Einzug in die Finalrunde um die deutsche Meisterschaft. Im Hinkampf des Viertelfinales siegte der Titelverteidiger am Samstagabend beim JC Ettlingen mit 9:5 und schaffte damit die Grundlage fürs Weiterkommen. Der Rückkampf findet am 7. Oktober in Hamburg statt. Sein Comeback nach eineinhalb Jahren Verletzungspause wegen Operationen an beiden Schultern feierte Schamil Dzavbatyrov in der Klasse bis 73 Kilogramm. Er steuerte seinen ersten Punkt in dieser Saison zum Teamergebnis bei.

Judo-Bundesliga